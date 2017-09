Der SC Hassel ist in der Fußball-Oberliga durch die 1:3 (0:2)-Niederlage am Sonntag beim TuS Sprockhövel auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Am kommenden Sonntag muss der Vorletzte nun versuchen, sich beim nächsten Heimspiel aus der misslichen Situation zu befreien. Leicht wird das allerdings nicht, denn mit dem FC Brünninghausen kommt dann der Tabellen-Vierte zum Lüttinghof.

Nach der bitteren 0:2-Heimniederlage zuletzt gegen den TuS Ennepetal achtete der SC Hassel in Sprockhövel zunächst auf die sichere Deckung, doch der Plan löste sich rasch in Luft auf: Schon in der 19. Spielminute gingen die Gastgeber durch Xhinho Kadiu 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause folgte das 0:2 durch John Anton Buceto, und damit war Hassel noch gut bedient. Hassels Trainer Sascha Erbe fand: „Mit diesem Niveau aus der ersten Halbzeit können wir in der Oberliga nicht mitspielen.“

Doch trotz dieser kalten Dusche war der SC Hassel längst nicht geschlagen. Nach 67. Minuten gelang Oguzhan Can der Anschlusstreffer zum 1:2, das Team von Sascha Erbe witterte noch einmal Morgenluft. Das vermeintliche 2:2 wurde aber wegen einer Abseits-Stellung nicht anerkannt. Es war nicht der Tag vom SC Hassel, sondern der von John Anton Buceto, der mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 (75.) alles klar machte. Trotzdem fand Sascha Erbe zumindest die zweite Hälfte in Ordnung: „Moralisch war das gut.“