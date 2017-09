Die Spvg. Schonnebeck findet Schritt für Schritt wieder zurück in die Erfolgsspur, aber der Weg dahin ist mit viel Arbeit gepflastert: Das 2:1 über Ratingen war ebenso wichtig wie hochverdient.

„Das war wieder ein Schritt nach vorne, jetzt haben wir etwas Luft nach unten, nun müssen wir aber auch dranbleiben“, denkt Trainer Dirk Tönnies gleich an die nächste Aufgabe in Düsseldorf.

Die Gastgeber, ohne Andre Bley (Mittelohr-Entzündung) im Tor, wollten den guten Trend vom Mittwoch gleich fortsetzen, Marc Enger (7.) scheiterte am glänzend per Fußabwehr klärenden Torhüter Dennis Raschka, auch den 20-Meter-Freistoß von Damian Bartsch (10.) parierte er zur Ecke. Dann kehrten doch leise Zweifel zurück und es kam ein kleiner Bruch ins Spiel der Gastgeber. Und mit der ersten Chance gingen die Gäste in Front: Der starke Carlos Penan hatte durchgesteckt, Phil Spillmann die Kugel an Keeper Marcel Grote vorbei geschoben (33.).

„Das war unser Wachmacher“, so Tönnies, der nur fünf Minuten warten musste, ehe Damian Bartsch hart an der Grenze des Erlaubten sich durch den Strafraum tankte und ins lange Eck traf: 1:1. Und noch vor der Pause hatten die Schonnebecker die Partie gedreht: Diesmal hatte der auffällige Bartsch für Marius Müller aufgelegt, der immer besser in Fahrt kommende Neuzugang sorgte technisch hochwertig für das 2:1.

Unnötige Spannung brachten die Schwalbenträger in die zweite Halbzeit, die sie eindeutig dominierten. Dabei ließen sie aber glasklare Chancen liegen: Wiederum Bartsch (63.) traf nach Vorlage des immer stärker werdenden Dennis Abrosimov nur die Latte, danach hielt Schiedsrichter Christian van Zwamen einen folgenschweren Sekundenschlaf: Alle hatten das glasklare Foul von Mark Zehn an Bartsch im Strafraum gesehen, nur der Referee nicht. „Langsam wird es komisch, wir haben schon vier Elfer gegen uns bekommen, aber noch keinen für uns“, argwöhnte Tönnies. Aber die Schonnebecker hielten unverdrossen die eingeschlagene Richtung zum gegnerischen Tor bei.

Wieder legte Abrosimov für Bartsch auf, der diesmal an Torhüter Raschka scheiterte (71.). Und als Marc Enger in der Art eines Bulldozers durch fünf Mann durchging, zog Yves Busch knapp am Tor vorbei (81.). „Da müssen wir einfach das dritte und vierte Tor machen, um Ruhe zu bekommen“, bemängelte der Spvg.-Coach, der sonst wenig zu kritisieren hatte. Besonders die linke Seite mit den jungen Abrosimov und Busch machte ihm und den 278 Zuschauern richtig Spaß: „Auch wenn sie sich mit dem letzten Ball nicht belohnt haben, aber mit ihrer Schnelligkeit sind die beiden kaum zu halten.“ Das andere wird noch kommen