Nach dem 1:2 des VfL bochum gegen Heidenheim haben wir uns auf Stimmenfang begeben.

Ismail Atalan: "In den ersten 20 Minuten war unser Pressing nicht so gut, aber den einzigen Vorwurf, den ich machen kann, ist der, dass wir das 1:0 nicht länger gehalten haben. Grundsätzlich haben wir richtig guten Fußball gespielt, mit dem ich mich identifizieren kann. In der zweiten Halbzeit war das ja quasi eine Belagerung des Heidenheimer Tores. Ärgerlich ist, dass wir dann wieder einen Standard nicht richtig verteidigt haben."

Felix Bastians: "Wir haben das Spiel gemacht und kontrolliert, das sieht gut aus, bringt aber nichts. Fußballerisch waren wir die bessere Mannschaft, aber es zählt nur das Ergebnis. Wir waren drückend überlegen, konnten das aber nicht in Tore ummünzen. Das Einzige, was ich erwarte, sind Punkte. Wir müssen noch dominanter auftreten vor dem Tor. Wir haben jetzt zwei ganz schwere Spiele vor uns, denn auch Ingolstadt kommt mit mehr Selbstvertrauen."

Kevin Stöger: "Diese Niederlage tut weh. Nach so einem Spiel muss man als Sieger vom Platz gehen. Heidenheim hat durch zwei Standards zwei Tore geschossen, das war’s. Wir haben trotz des Rückstands versucht, weiter flach zu spielen und zu kombinieren. Ich persönlich fühle mich auf dieser Position sehr wohl. Anfangs hatte ich zwar Bedenken, aber die Mannschaft hilft mir und ich bin froh, dass ich spiele."

Felix Dornebusch: Wir haben am Donnerstag wieder die Chance es gutzumachen, dann kann es wieder anders aussehen. Heidenheim hat nur hinten gestanden und auf Konter sowie Standardsituationen gewartet. Dass die Liga so ausgeglichen ist, ist im Moment auch gut für uns. Wir spielen jetzt auswärts, aber wir versuchen grundsätzlich immer das gleiche Spiel zu machen, auswärts wie im eigenen Staidon.“