Wieder kein Dreier für S04: Gerald Asamoah hat den Kaffee auf und spricht im RevierSport-Interview deutliche Worte.

Wieder kein Dreier für S04, elfter Tabellenpatz! Gerald Asamoah nutzte das Wiedersehen mit Christoph Metzelder nach dem Abpfiff zwar für einen kleinen Plausch und rang sich dabei auch ein Lächeln ab. Aber in Wahrheit hatte er den Kaffee auf. RevierSport sprach mit ihm über den verkorksten Saisonstart der Schalker U23.

Gerald Asamoah, Ihre Mannschaft hat erneut nach einer Führung nicht gewonnen. Was sagen Sie dazu?

Es ist ja jede Woche das Gleiche. Wir bemühen uns und tun alles und am Ende stehen wir immer nur mit einem Punkt da. Das wird langsam zu einem Kopfproblem, denke ich. Aber da müssen die Jungs raus. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Das Ziel ist immer noch, dass wir aufsteigen wollen. Aber klar, wir müssen endlich mal anfangen, zu gewinnen.

Wie analysieren Sie das Spiel gegen den TuS Haltern?

Wenn man den Spielverlauf gegen Haltern nimmt, hätten wir das Spiel klar gewinnen müssen. Wir hatten Chancen, machen sie nicht rein. Dann ist es halt so, dann pennst du irgendwann hinten. Aber es sind junge Leute, einige Spieler spielen zum ersten Mal im Seniorenbereich. Die müssen das erst einmal kennenlernen. Ich hoffe, dass wir uns bald finden. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Der Druck ist da. Die Jungs müssen damit umgehen. Aber alle, die in unserer Mannschaft sind, haben das Ziel Profis zu werden, deshalb müssen sie versuchen, mit diesem Druck auch klar zu kommen.

Können Sie dem Team mit Ihrer Erfahrung in der jetzigen Situation helfen?

Ich versuche natürlich zu helfen. Aber den Druck kannst du den Jungs nicht abnehmen. Sie stehen auf dem Platz und sie müssen am Wochenende abliefern. Klar müssen wir auch versuchen, die Jungs aufzubauen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir gegen Ende der Partie ein Tor kassiert haben. Aber am Ende hilft nur ein Erfolgserlebnis. Wir müssen so ein Spiel auch einfach mal nach Hause bringen. Davon bin ich gegen Haltern eigentlich ausgegangen und dann kassieren wir wieder so ein Tor.

Was fehlt derzeit?

Der Knoten muss einfach mal platzen. In allen unseren Spielen waren wir die klar bessere Mannschaft. Und jedes Mal standen wir in den letzten Wochen am Ende mit keinem oder einem Punkt da. So kann das nicht weitergehen. Deswegen muss irgendwann mal das Glück auf unserer Seite sein. Aber wir müssen auch mal den zweiten oder dritten Treffer nachlegen, damit uns das nicht immer wieder passiert.