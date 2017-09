Die Rote Karte war der Aufreger der Landesliga-Partie zwischen dem FC Kray und dem FSV Duisburg (2:2). FSV-Trainer René Lewejohann war extrem verärgert.

Nach einem üblichen Zweikampf an der Torauslinie stand FSV-Mittelfeldmann Enes Balci auf und drückte plötzlich seinen Gegenspieler zu Boden, nachdem er ihm mit der Hand ins Gesicht gepackt hatte. Eine klare Tätlichkeit entschied Schiedsrichter Robin Schuffelen, der alle Hände voll zu tun hatte, auch was die Auflösung der anschließenden Rudelbildung anging. Die Entscheidung war sicherlich richtig, auch wenn es für alle Beteiligten auf die Schnelle schwer zu erkennen war. Unter den Spielern sowie den 290 Zuschauern in der KrayArena herrschte längere Zeit reger Diskussionsbedarf.

Die beiden Trainer analysierten die Szene genau wie die Anhänger beider Vereine komplett gegenteilig. Kray-Trainer Muhammet Isiktas konnte die Szene nach dem Spiel nicht hundertprozentig beurteilen: „Mir wurde gesagt, dass es einen Schlag mit der flachen Hand oder der Faust gegeben hat und das ist für mich dann eine klare Tätlichkeit!“

Sein Gegenüber René Lewejohann war nach dem Last-Minute-Gegentreffer auf 180 und interpretierte die Situation völlig anders als sein Trainerkollege. „Ich bin der Letzte der hier Irgendjemanden kritisiert. Aber was der Schiedsrichter gepfiffen hat, war gegenüber meiner Mannschaft unfair. Er hat es dann notiert, um mir Druck zu machen. In meinen Augen ist das einfach nur ein Machtspielchen“, redete sich der 33-Jährige in Rage. Auch wenn der FSV-Trainer mit dem Punkt durchaus leben kann, fühlt es sich für Lewejohann nach dem Spielverlauf wie eine Niederlage an. Der ehemalige Zweitligaspieler hat das Gefühl, dass oft nur darauf gewartet wird, dass sich einer seiner Spieler einen Fehltritt erlaubt, um des Feldes verwiesen zu werden.

In der jüngeren Vergangenheit gab es bereits den ein oder anderen Platzverweis. „Im Gegensatz zu Kray wurden bei uns die taktischen Fouls sofort mit Gelb geahndet“, sagt Lewejohann, dem in solchen Situationen die nötige Gleichmäßigkeit und Fairness fehlt. In Bezug auf die Tätlichkeit von Enes Balci hätte es der Schiedsrichter laut Lewejohann zu diesem frühen Zeitpunkt bei einer Verwarnung belassen müssen. „Für den Schubser muss man nicht sofort die Rote Karte ziehen. Das ist total überzogen“, ärgert sich der Trainer, der trotz aller Aufregung auch an seine Spieler appelliert. „Solche Aktionen möchte ich in Zukunft natürlich nicht von meinen Spielern sehen.