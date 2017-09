Der VfB Homberg hat in der Oberliga Niederrhein 3:2 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen gewonnen. Ein Spieler stach dabei besonders hervor.

In der Jubeltraube nach seinem zweiten Treffer ging er unter und wurde von den Kollegen verdeckt. Doch während des Spiels war er der herausragende Mann beim 3:2-Erfolg des VfB Homberg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Dennis Wibbe strahlte nach seinem Doppelpack bis über beide Ohren. Der gebürtige Essener hat in Homberg sein Glück gefunden.

Innerhalb von 13 Minuten besorgte Wibbe mit zwei Treffern die Wende im Spiel gegen den favorisierten ETB - wurde deswegen zum Matchwinner. Der gebürtige Essener bedankte sich nach dem Abpfiff bei der Mannschaft für die läuferische Leistung: „Wenn man vorne ein bisschen frei ist und verschiedene Räume anlaufen kann, dann macht es natürlich Spaß.“ Während der gesamten 90 Minuten spulte der Stürmer ein enormes Pensum ab, lief die gegnerische Abwehrkette immer wieder schnell an und stellte sie vor große Probleme. Auch sein Sturmpartner Julien Rybacki Julien Rybacki» zum Profil habe daran maßgeblichen Anteil gehabt, sagte Wibbe nach dem Spiel.

Rechnet man Jugend- und Seniorenvereine zusammen, so stand der 24-Jährige in seiner Karriere bei sieben verschiedenen Vereinen unter Vertrag. Zu einhundert Prozent passte es nie - bis zum Juli 2015. Denn seit da an steht Wibbe beim VfB Homberg unter Vertrag. „Ich muss ehrlich sagen, dass es hier perfekt für mich ist“, sagte er und führte aus: „Das Umfeld ist überragend, die Mannschaft ist gut und der Trainer schenkt mir das Vertrauen.“ Für dieses bedankt sich Wibbe mit Toren. Nach sieben Spieltagen hat er bereits schon wieder fünf Treffer auf dem Konto. Im vergangenen Jahr erzielte der beidfüßige Mittelstürmer 15 Tore in 34 Spielen.

„Da hieß es ja auch: Wibbe schielt auf die Torjägerkanone. Dann ging es aber erstmal bergab, deswegen will ich mich dazu nicht äußern. Da gibt es noch ganz andere Spieler in der Liga“, blieb er bescheiden. Schon am kommenden Sonntag (15 Uhr) will Wibbe bei Germina Ratingen lieber wieder alles für seine Mannschaft tun: „Wo das dann am Ende hinführt, werden wir sehen.“