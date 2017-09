Die SpVg Olpe gewann das Sonntagsspiel gegen den Kirchhörder SC mit 4:2.

Olpe ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Die SpVg. nahm auf zwei Positionen einen Tausch vor: Hebbeker und Stöcker ersetzten Santana und Krolewski. 35 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Kirchhörde schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Philipp Schwaß zum 1:0. Jona Stöcker ließ sich in der 34. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die SpVg Olpe. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Thomas Rath für den Gast zur Führung (43.). Olpe führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Als Moritz Glöckner in der 62. Minute für Gilmar Veigas Mendes auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Für das 3:1 der SpVg. sorgte Philipp Bredebach, der in Minute 66 zur Stelle war. Mit dem 4:1 für die SpVg Olpe von Jannik Buchen hatte das Spiel seinen Sieger in der 77. Minute eigentlich schon gefunden. Markus Scherff traf zum 2:4 zugunsten des KSC (78.). Mit dem Schlusspfiff durch Lars Lehmann (Holzwickede) stand der Auswärtsdreier für Olpe. Man hatte sich gegen den Kirchhörder SC durchgesetzt.

Seit sechs Spielen wartet Kirchhörde schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Der KSC kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile vier zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Abwehrprobleme des Kirchhörder SC bleiben akut, sodass Kirchhörde weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des KSC liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 16 Gegentreffer fing.

Mit dem Sieg baut die SpVg. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SpVg Olpe vier Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Olpe macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. 15 Tore – mehr Treffer als die SpVg. verbuchte kein anderes Team der Verbandsliga Westfalen 2. Während der Kirchhörder SC am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei Concordia Wiemelhausen gastiert, duelliert sich die SpVg Olpe am gleichen Tag mit der Spvgg Erkenschwick.