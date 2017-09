Die Auswärtspartie für den FC Altenbochum ging erfolglos vonstatten.

Der SC Weitmar 45 bezwang Altenbochum mit 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Weitmar vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Das 1:0 des FC Altenbochum stellte Sven-Michael Scheffler für Altenbochum sicher (19.). 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Weitmar schlägt – bejubelten in der 28. Minute den Treffer von Steven Murru zum 1:1. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Yannik Theis (Herne) die Akteure in die Pause. Zum Seitenwechsel ersetzte Luca Cedric Uslaub vom SC Weitmar 45 seinen Teamkameraden Maximilian Niederhagemann. Für das 2:1 zugunsten von Weitmar sorgte dann kurz vor Schluss Benedikt Siebrecht, der den SC Weitmar 45 und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Letzten Endes ging Weitmar im Duell mit dem FC Altenbochum als Sieger hervor.

Mit dem Sieg knüpft der SC Weitmar 45 an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Weitmar vier Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Der SC Weitmar 45 macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei.

Altenbochum musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Altenbochum insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die formschwache Abwehr, die bis dato 15 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Altenbochum in dieser Saison.

Weitmar wandert mit nun 13 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des FC Altenbochum gegenwärtig trist aussieht. Am Sonntag muss der SC Weitmar 45 bei der TuS Kaltehardt ran, zeitgleich wird Altenbochum von der SG Welper in Empfang genommen.