Bei Fortuna Herne holte sich der DJK Adler Riemke eine 0:4-Schlappe ab.

Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Herne. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der Gastgeber mit drei Änderungen. Diesmal begannen Tewes, Kayikcioglu und Gasnjan für Dervisbegovic, Hoffmann und Bedersdorfer. Auch Riemke baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Schettler und Hoffmann anstatt Omeirat und Droste.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Fortuna schlägt – bejubelten in der 35. Minute den Treffer von Fabrice Meinert zum 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung von Fortuna Herne. In der 61. Minute stellte der DJK Adler Riemke personell um: Per Doppelwechsel kamen Florian Netz und Pascal Cremers auf den Platz und ersetzten Dominik Kienker und Can Mahmuti. Herne baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für die Fortuna durch ein Eigentor von Riemke in der 68. Minute. Mit dem 3:0 für Fortuna Herne von Selver Gasnjan hatte das Spiel seinen Sieger in der 84. Minute eigentlich schon gefunden. Meinert stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Herne sicher (87.). Am Ende kam die Herner gegen den DJK Adler Riemke zu einem verdienten Sieg.

Der Sieg hat Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Fortuna nun auf dem fünften Platz steht.

Die bisherige Saisonbilanz von Riemke bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Fortuna Herne – der DJK Adler Riemke bleibt weiter unten drin.

Mit insgesamt zehn Zählern befindet sich Herne voll im Fahrwasser. Die Formkurve von Riemke dagegen zeigt nach unten. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist die Fortuna zu SW Eppendorf, gleichzeitig begrüßt der DJK Adler Riemke Hedefspor Hattingen auf heimischer Anlage.