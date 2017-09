Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für Genclerbirligi Resse vom Auswärtsmatch bei Wacker Obercastrop in Richtung Heimat.

An der Favoritenstellung ließ Obercastrop keine Zweifel aufkommen und trug gegen Resse einen Sieg davon.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Wacker Zimmermann und Wagener für Rosenkranz und Groß aufliefen, starteten bei Genclerbirligi Resse Alpay, Gündogan, Yilmaz und Ayasli statt Akay, Lamczyk, Kilicalp und Temiz.

Mazlum Kilicalp brachte Resse in der 31. Spielminute in Führung. Geschockt zeigte sich Wacker Obercastrop nicht. Nur wenig später war Alexander Wagener mit dem Ausgleich zur Stelle (35.). Elvis Salja verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gastgeber die 2:1-Führung. Mit der knappen Führung von Obercastrop pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. 60 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Wacker schlägt – bejubelten in der 46. Minute den Treffer von Robin Franke zum 3:1. Mit dem 4:1 für Wacker Obercastrop von Felix Zimmermann hatte das Spiel seinen Sieger in der 62. Minute eigentlich schon gefunden. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Christian Breitag, der das 5:1 aus Sicht von Obercastrop perfekt machte (89.). Letztlich feierte die Obercastroper gegen Genclerbirligi Resse nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wacker ist seit drei Spielen unbezwungen. Die bisherige Spielzeit von Wacker Obercastrop ist weiter von Erfolg gekrönt. Obercastrop verbuchte insgesamt vier Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Wacker liegt nun auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 21 Treffern stellt Wacker Obercastrop den besten Angriff der Bezirksliga Westfalen 9.

Die Situation bei Resse bleibt angespannt. Gegen Obercastrop kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Wann findet Genclerbirligi Resse die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Wacker setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Resse liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. Während Wacker Obercastrop am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei der SG Suderwich gastiert, duelliert sich Genclerbirligi Resse zeitgleich mit Blau Gelb Schwerin.