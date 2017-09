Ein einseitiges Torfestival lieferten die Sportfreunde Siegen und der FC Gütersloh mit dem Endstand von 6:0.

Siegen ging als klarer Favorit ins Spiel und enttäuschte seine Anhänger nicht.

Die Formation des letzten Spiels stellte Gütersloh diesmal auf vier Positionen um. Für Schröder, Kina, Beuckmann und Aygün spielten Rak, Cesarek, Tosun und Karadag. 700 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Siegen schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Masahiro Endo zum 1:0. Okay Yildirim versenkte die Kugel zum 2:0 (27.). Yannick Wolf überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Sportfreunde Siegen (32.). Der FCG ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Siegen. Zum Seitenwechsel ersetzte Tugay Gündogan vom FC Gütersloh seinen Teamkameraden Jakub Cesarek. Endo gelang ein Doppelpack (61./64.) und schraubte das Ergebnis auf 5:0 hoch. Maximilian Wüst, der von der Bank für Endo kam, sollte für neue Impulse bei der Sportfreunde Siegen sorgen (65.). Wüst stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Siegen sicher (82.). Julian Engelmann pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Sportfreunde Siegen bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte Siegen sein Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken vierten Platz. An der Abwehr der Sportfreunde Siegen ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sechs Gegentreffer musste Siegen bislang hinnehmen.

Die bisherige Saisonbilanz von Gütersloh bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz elf. Im Sturm des FCG stimmt es ganz und gar nicht: Vier Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird die Gütersloher nach unten durchgereicht. Während die Sportfreunde Siegen am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim 1. FC Kaan-Marienborn gastiert, steht für den FC Gütersloh einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Rot Weiss Ahlen auf der Agenda.