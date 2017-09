Rot Weiss Ahlen gewann gegen Arminia Bielefeld 2 mit 1:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Mit breiter Brust war Arminia Bielefeld 2 zum Duell mit Rot Weiss Ahlen angetreten – der Spielverlauf ließ bei der Arminia 2 jedoch Ernüchterung zurück.

Rot Weiss Ahlen nahm diesmal Ivancicevic, Witt und Ota aus der Startformation heraus und schickte dafür Sadula, Meschede und Abdallah auf den Platz. 482 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Ahlen schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Cihan Yilmaz zum 1:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 59. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Marcel Lücke spielte Dersim-Sahan Kaynak bei der Arminia 2 weiter. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich RWA bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Der Absteiger beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Trotz der drei Zähler macht die Ahlener im Klassement keinen Boden gut. Durch diese Niederlage fällt der DSC 2 in der Tabelle auf Platz acht. Am nächsten Sonntag reist Rot Weiss Ahlen zum FC Gütersloh, zeitgleich empfängt Arminia Bielefeld 2 den FC Schalke 04 U23.