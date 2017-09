Für den MSV Duisburg geht es schon am Dienstag (18.30 Uhr) im Audi-Sportpark weiter. Dann empfängt der FC Ingolstadt die Zebras.

Vor der Begegnung mit dem Bundesliga-Absteiger haben sich Trainer Ilia Gruev und Kapitän Kevin Wolze im "ZebraTV" zu folgenden Themen geäußert:

Das Nürnberg-Spiel...

...Gruev: "Natürlich ist es wichtig, dass wir das Spiel schnell abhaken. Es geht mit einer Englischen Woche weiter. Wir werden das Spiel analysieren und nach vorne schauen. Ich möchte mich noch einmal bei den Fans für die Unterstützung im Nürnberg-Spiel bedanken. Das war sehr schön. Es hat einmal mehr gezeigt, dass es zwischen Mannschaft und den Zuschauern stimmt. Ich freue mich, dass wir so tolle Fans haben."

...Wolze: "Wir haben trotz des 1:6 ein sehr gutes Spiel gemacht. Das hat jeder im Stadion gesehen. Die Fans haben das honoriert. Zum Glück geht es am Dienstag weiter, dann müssen wir gar nicht lange an das Nürnberg-Spiel denken."

Die Ausgeglichenheit in der 2. Bundesliga...

...Gruev: "Die Ergebnisse darf man nicht überbewerten. Wir wollen weiter attraktiven, aber auch erfolgreichen Fußball spielen. Wenn das alles klappt, dann werden wir auch eine gute Rolle in der Liga spielen.

...Wolze: "Ingolstadt steht unten und hat wenig Punkte. Kiel steht oben. Damit hat niemand gerechnet. Wir gewinnen in der letzten Woche 4:0 und verlieren jetzt deutlich. Das zeigt einfach die Ausgeglichenheit in der 2. Liga."

Das Ingolstadt-Spiel...

...Gruev: Ich habe schon vor der Saison Ingolstadt zum Top-Favoriten gezählt. Sie haben gute finanzielle Mittel und gute Spieler geholt. Aber sie haben auch gesehen, dass das in dieser Liga kein Selbstläufer ist. Jetzt hat der FCI in St. Pauli Selbstvertrauen getankt. Aber wenn wir die Tugenden Kampf und Laufbereitschaft sowie Leidenschaft an den Tag legen, dann haben wir auch in Ingolstadt eine Chance."

...Wolze: "Wir müssen an das letzte Auswärtsspiel in Bielefeld anknüpfen und die defensive Kompaktheit wiederfinden."