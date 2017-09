Am Samstag begrüßte der 1.

FC Köln Arminia Bielefeld. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gastgebers aus. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Köln enttäuschte die Erwartungen nicht.

Letzten Endes schlug der Gastgeber vor heimischer Kulisse im sechsten Saisonspiel Bielefeld souverän mit 3:1.

Durch den Erfolg verbessert sich der FC im Klassement auf Platz acht. Mit 15 geschossenen Toren gehört die Geißböcke offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga West.

Die Misere der Arminia hält an. Insgesamt kassierte der Gast nun schon fünf Niederlagen am Stück. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Die Arminen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Abwehrprobleme von Arminia Bielefeld bleiben akut, sodass die Bielefelder weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Wo bei Bielefeld der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die vier erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der 1. FC Köln trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf Preußen Münster. Am Sonntag empfängt die Arminia Fortuna Köln.