TSV Marl-Hüls Oberliga-Fußball steht auf der Kippe

Am Sonntag (15.00 Uhr) tritt der TSV Marl-Hüls gegen Eintracht Rheine an. Aber wie lange noch? Trainer weg, das Finanzamt am Hals. Marls Präsident Bertram Weh ist derzeit nicht zu beneiden.