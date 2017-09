Am Samstag, dem 6. Spieltag der U19-Bundesliga, trafen die Junioren-Teams des VfL Bochum und des FC Schalke 04 aufeinander.

Vor den Augen von prominenten Zuschauern, wie Ex-Profi Souleyman Sané, RWE-Manager Jürgen Lucas und BVB-Profi Christian Pulisic endete am Samstag eine sehr hochklassige U19-Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Schalke 04 torlos 0:0. Beide Mannschaften bleiben mit diesem Ergebnis in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagen.

Die Talente von S04 dominierten die Partie in den ersten gut 25 Minuten. Mit viel Ballbesitz und guten Ideen konnte die Truppe von Norbert Elgert immer wieder für gefährliche Torraumszenen sorgen. Die beste Gelegenheit durch Ahmed Kutucu nach starker Vorarbeit von Benjamin Goller, der auf der rechten Seite drei Bochumer aussteigen ließ, parierte Niclas Thiede im Tor der Bochumer sehenswert (10.). „Wir haben Schalke genauso druckvoll erwartet, wie Sie aufgetreten sind,“ sagt VfL-Trainer Jens Rasiejewski. „Durch die Leistung beider Teams wurde die Partie zu einer imposanten und intensiven U19-Partie auf allerhöchstem Niveau,“ lobt Rasiejewki.

Nach einer halben Stunde kam seine Mannschaft dann auch besser in die Partie, schaffte es jedoch kaum den jungen Knappen gefährlich zu werden. Schalke gab einen Teil des Ballbesitzes ab, hielt dafür aber mit sehr hoher Zweikampfpräsenz im Mittelfeld gegen die Versuche der Bochumer stand. „Ich hatte gehofft, dass wir in dieser Phase spielerisch mehr Lösungen finden,“ bedauert Rasiejewski den Mangel an Chancen. Kurz vor der Pause waren es dann die Gelsenkirchener, die durch den starken Goller fast in Führung gingen. Thiede rettete das Unentschieden jedoch in die Pause (44.).

Schalke vergibt Großchance, Bochum wird spät gefährlich

Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatten die Königsblauen dann die Riesen-Chance die enge Partie zu ihren Gunsten zu kippen: Nach einem verpatzten Rückpass von Jannis Fraundörfer musste Schalkes Ahmed Kutucu nur noch das leere Tor treffen. Sein Schuss aus der Drehung verfehlte das Ziel jedoch denkbar knapp (55.). Der VfL antwortete darauf mit einer guten Gelegenheit durch Sergio Gucciardo, der aus elf Metern an Timon Weiner scheiterte.

Kurz vor dem Ende schaffte der VfL es sogar beinahe drei Punkte zu entführen: Nach einem starken Doppelpass von Wieczorek und Kaminski setzte Letzterer den herangestürmte Bapoh in Szene, der aber nicht kontrollert abschließen konnte (90.)

Die Bochumer Talente bekommen es im nächsten Spiel mit Bayer 04 Leverkusen zu tun. Schalkes Junioren treffen bereits am Mittwoch im Nachholspiel auf den MSV Duisburg.