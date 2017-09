Mit leeren Händen endete für Borussia Mönchengladbach die Auswärtspartie gegen Bayer 04 Leverkusen.

Der Gastgeber gewann 2:1. Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Im Vergleich zum letzten Ligaspiel standen bei Mönchengladbach zwei neue Spieler in der Startelf. Müller und Eyawo ersetzten Rubaszewski und Olschowsky. Das 1:0 des Gasts bejubelte Conor Noß (14.). Abdul Moursalim Fesenmeyer traf zum 1:1 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen (27.). Christopher Gavin Scott nutzte die Chance für Leverkusen und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt Bayer 04 die Nase knapp vorn. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Nils Friebe von BMG den Platz. Für ihn spielte Mika Schroers weiter (51.). Bei einem Doppelwechsel in der 72. Minute lösten Johannes Maria Siregar und Cihan Cengiz Caliskan die Teamkollegen Ryan-Segon Adigo und Noah Oke Eyawo auf dem Feld ab. Obwohl Bayer 04 Leverkusen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Borussia Mönchengladbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Seit fünf Begegnungen hat Leverkusen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Bayer 04 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Bayer 04 Leverkusen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Leverkusen springt mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Prunkstück von Bayer 04 ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst einen Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Durch diese Niederlage fällt Mönchengladbach in der Tabelle auf Platz vier. Der Angriff von BMG wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 16-mal zu. Bayer 04 Leverkusen erwartet in zwei Wochen, am 30.09.2017, den VfL Bochum auf eigener Anlage. Am Samstag muss Borussia Mönchengladbach vor heimischer Kulisse gegen den MSV Duisburg ran.