Alemannia Aachen hat sich gegen Viktoria Köln mit 3:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Aachen startete mit drei Veränderungen in die Partie: Leferink, Klein und Zuhs für Yilmaz, Gökpinar und Seke. Auch Köln stellte um und begann mit Ballo und Mahessa für Höflich und Amanatidis. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Alemannia schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Etienne Höfer zum 1:0. Frederic Heitzer nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 27. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Aufsteiger. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Robin Bird von der Viktoria den Platz. Für ihn spielte Adrian Egbert Jürgen Höflich weiter (53.). Berkay Gökpinar, der von der Bank für Heitzer kam, sollte für neue Impulse bei Alemannia Aachen sorgen (67.). Gökpinar besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Aachen (79.). Nach abgeklärter Leistung blickte die Aachener auf einen klaren Heimerfolg über Viktoria Köln.

Die Alemannia beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Nach diesem Erfolg steht die Alemannen auf dem zwölften Platz der Bundesliga West.

Die bisherige Saisonbilanz von Köln bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Auf die Viktoria passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Kölner bereits 15 Gegentreffer hinnehmen. Nächster Prüfstein für Alemannia Aachen ist der Hombrucher SV auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 13:00). Viktoria Köln misst sich zur selben Zeit mit Preußen Münster.