Rot-Weiss Essen kam auch in Wattenscheid nicht über ein Unentschieden hinaus. Vor 1.809 Zuschauern im Lohrheide-Stadion gab es ein 1:1 (1:0)-Remis.

Joseph Boyamba hatte nach vier Minuten den Treffer zum 1:0 für die Gastgeber erzielt, Marcel Platzek erzielte eine Viertelstunde vor Schluss in Unterzahl den Ausgleich. Jan-Steffen Meier hatte nach rund 65 Minuten nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen.

Nach dem Platzverweis haben wir alles rausgehauen und uns extrem gegen die Niederlage gewehrt.

RWE-Trainer Sven Demandt

Essens Trainer Sven Demandt hätte, vor allem wegen der Kritik der letzten Wochen, zwar gerne einen Sieg eingefahren, am Ende konnte er mit dem Punkt aber dennoch gut leben: "Nach dem Platzverweis haben wir alles rausgehauen und uns extrem gegen die Niederlage gewehrt." Einzig der verhaltene Start war dem 52-jährigen ein Dorn im Auge, auch wenn er dafür Verständnis aufbrachte: "Momentan sind wir in einer Situation, in der klar ist, dass wir nicht so befreit sind wie man eigentlich sein muss."

Auf der anderen Seite ärgerte sich Wattenscheids Trainer Farat Toku über die vergebenen Chancen vor der Halbzeitpause: "Es kann da 2 oder 3:0 für uns stehen. Wir haben die Unsicherheit der Essener gut ausgenutzt." Die Gelb-Rote Karte spielte ihm jedoch nicht wie gewollt in die Karten: "Da haben wir zu wenig investiert und die Räume nicht mehr konsequent ausgespielt. Wir haben nicht mehr so Fußball gespielt wie noch in der ersten Hälfte." Außer dem Gegentor, das durch eine Standardsituation gefallen ist, habe die SGW zwar nicht viel zugelassen, dennoch haderte Toku mit dem Ergebnis: "Für uns ist das mit dem Platzverweis zu wenig, aber wir müssen damit leben."

Für Rot-Weiss Essen geht es bereits am Dienstag weiter, dann wartet auf die Demandt-Elf der Aufsteiger Westfalia Rhynern. Wattenscheid 09 muss hingegen am Sonntag zum FC Wegberg-Beeck.