Schon dreimal hat Schalkes U23 Unentschieden gespielt. Das genügt den Ansprüchen der Mannschaft von Onur Cinel nicht. Sonntag kommt Aufsteiger TuS Haltern.

„Zu viele Unentschieden“ habe sein Team, so S04-Trainer Onur Cinel. Drei sind es nach fünf Spielen. Das genügt den hohen Ansprüchen der Schalker natürlich nicht. Auch in der vergangenen Woche gab es nach einer tollen ersten Halbzeit beim SC Paderborn nur ein 2:2. Deswegen heißt die Devise für das Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Haltern: Ja kein Unentschieden. Natürlich wollen die Königsblauen auch nicht verlieren, also muss ein Sieg her.

Schalke befindet sich, wie in jedem Spiel in dieser Oberliga-Saison, in der Favoritenrolle. Ein Spatziergang wird dieses Spiel aber keineswegs. Denn Aufsteiger Haltern hat sich nach mäßigem Saisonstart gesteigert, die letzten drei Spiele ohne Gegentor gewonnen. „Eine sehr, sehr griffige und aggressive Mannschaft“, weiß Onur Cinel. Und im Angriff trägt ein gewisser Stefan Oerterer das Halterner Trikot, „ein unfassbar starker Stürmer, der seit Jahren eine brutal gute Quote hat“, sagt Cinel.

Cinel: Haltern wird wohl auf Konter lauern

Die hat ein Muhamed Alawie allerdings auch. Und Onur Cinel hofft, dass der Schalker Stürmer und seine Kollegen gegen Haltern ihre Chancen nutzen. „Wir werden auf jeden Fall unsere Möglichkeiten bekommen“, sagt er. TuS Haltern wird nicht auf Teufel komm raus nach vorne spielen, auch Cinel erwartet, dass sich die Gäste wohl eher auf das Kontern fokussieren werden. Und das können die Halterner, „sie haben ein gutes Umschaltspiel“, weiß Schalkes Trainer. Für sein Team wird es darauf ankommen, diese Umschaltmomente zu unterbinden und Lücken in der TuS-Abwehr zu finden. Das will Schalke „durch gewisse Laufwege schaffen. Über die Flügel, aber auch im Zentrum“, sagt Cinel.