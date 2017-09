Sascha Erbe hatte in der vergangenen Woche einen schwierigen Job: Er musste die Fußballer vom SC Hassel nach der Niederlage gegen Ennepetal wieder aufbauen.

Beim SC Hassel war die Stimmung am vergangenen Wochenende im Keller. 0:2 gegen Ennepetal verloren, auf dem Platz so gut wie nichts hinbekommen. Eine Trainingswoche lang hatte Trainer Sascha Erbe nun Zeit, die Köpfe seiner Spieler wieder nach oben zu bekommen. Das ist auch bitter nötig, denn die nächste Aufgabe hat es in sich. Der SC Hassel muss am Sonntag (15 Uhr) zum Regionalliga-Absteiger TSG Sprockhövel.

Dass die Aufgabe bei der TSG eine ganz schwierige für den SC Hassel wird, zeigt aber nicht nur die Tatsache, dass die Sprockhöveler in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga kickten. Denn vor zwei Wochen gastierte Sprockhövel bei genau jenem TuS Ennepetal, gegen den die Hasseler in der vergangenen Woche kein Land sahen - und siegte mit 2:1. Gewarnt dürfte die Mannschaft von Sascha Erbe bei einem Blick auf die Ergebnisse also allemal sein.

Auch Sprockhövel spielt keine überragende Saison

Allerdings spielt die TSG Sprockhövel bislang ebenfalls keine überragende Saison. Der Absteiger hängt momentan auf dem elften Tabellenrang fest, hat nach den ersten fünf Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto - ist also durchaus noch in Reichweite des SC Hassel. Hoffnung macht dem SC auch, dass Sprockhövel in der vergangenen Woche ebenfalls alles andere als einen Sahnetag erwischte. Beim FC Brünninghausen verlor die TSG 1:3, ohne dabei Durchschlagskraft nach vorne zu entwickeln. Hassel hat also durchaus eine Chance in Sprockhövel. Dazu bedarf es allerdings einer gewaltigen Leistungssteigerung.