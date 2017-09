Der ungeschlagene Tabellenzweite Westfalia Herne empfängt Schlusslicht SC Paderborn II. Das junge Team aus Ostwestfalen ist im Aufwind.

Nun hat es auch den SC Westfalia erwischt. In Meinerzhagen kassierten die Herner am Donnerstag die erste Pflichtspielniederlage der Saison und verpassten den Sprung in die dritte Verbandspokalrunde, in der es zum SV Lippstadt gegangen wäre. Ärgerlich, aber „kein Beinbruch“, wie es SCW-Trainer Christian Knappmann formulierte. Lange brüten mag er über die Ursachen aber nicht mehr, schließlich steht mit dem Oberligaspiel gegen SC Paderborn 07 U21 am Sonntag (15 Uhr, Mondpalastarena) bereits die nächste Aufgabe ins Haus.

Das sind wirklich ganz junge Burschen, die aber mit einer klaren Spielidee auf den Platz gehen. Herne-Trainer Christian Knappmann über Paderborn II

Eine Aufgabe, die es durchaus in sich hat. „Das wird nicht so einfach, wie es das Tabellenbild glauben macht“, warnt Knappmann vor dem noch sieglosen Schlusslicht. Für den Herner Coach ist Paderborns U21 das einzige Oberliga-Team, bei dem er jugendliche Unerfahrenheit als Erklärung für verlorene Punkte gelten lasse. „Das sind wirklich ganz junge Burschen, die aber mit einer klaren Spielidee auf den Platz gehen“, hat Knappmann analysiert. „Die Paderborner wollen alles spielerisch lösen, egal wie eng der Raum und wie groß der Gegnerdruck ist.“ Dies sei die klare Handschrift ihres Trainers Michel Kniat, der in Wiedenbrück unter Thomas Stratos gespielt habe, einem „Fan des Kurzpassspiels“.

Diese Spielweise passe aber auch prima zum Kader seines Kollegen, dem fast ausschließlich kleine, wendige und trickreiche Fußballer angehören. Viele stammen aus der letztjährigen U19, die als überlegener Meister der Westfalenliga in die Bundesliga aufgestiegen ist. Auch Matthias Stingl, bei Bayern München ausgebildet und mit einem Profivertrag ausgestattet, sammelte zuletzt in der Oberliga Spielpraxis.

Nach Niederlagen gegen Gütersloh, Kaan-Marienborn und Siegen, allesamt eher Schwergewichte der Liga, erkämpften sich Paderborns Jungspunde ein 1:1 bei RW Ahlen und zuletzt ein 2:2 gegen Titelfavorit FC Schalke 04 U23. Dabei ließen sich die SCP-Youngster auch von einem 0:2-Rückstand nicht beeindrucken und schnappten sich durch zwei Treffer in der Schlussphase noch einen Punkt. „Die beiden Unentschieden kommen nicht von ungefähr“, sagt Knappmann. „So junge Mannschaften lernen schnell und entwickeln sich oft von Spieltag zu Spieltag.“

Semih Demiroglu nach Sperre wieder im Kader

Also wird sich der Herner Trainer einiges einfallen lassen, um die positive Entwicklung des SCP für eine Woche zu unterbrechen. Ob er den Gegner durch frühes Anlaufen zu Fehlern zwingen will oder die Räume in der eigenen Hälfte verdichtet und auf schnelles Umschalten setzt – für beide Varianten hat Knappmann genug personelle Optionen. Denn bis auf Maurice Kühn, der wegen muskulärer Probleme höchstens für einen Kurzeinsatz in Frage kommt, ist der Herner Kader komplett. Auch Semih Demiroglu steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

Dass Leistungsträger wie Ferati, Onucka oder Zaskoku im Pokal 90 Minuten gehen mussten, war laut Knappmann nicht optimal und anders geplant. „Aber wir wollten das Ding schon umbiegen“, blickt der SCW-Trainer doch noch einmal aufs Pokalspiel zurück. Endgültig k.o. sei Westfalia auch jetzt nicht, weil die Oberligameister einen Teilnehmer am DFB-Pokal ausspielen. „Vielleicht ist es ja leichter, Meister zu werden, als hinterher Paderborn oder Lotte zu schlagen“, schmunzelt Knappmann – und versieht diese „Kampfansage“ mit einem deutlichen Augenzwinkern.