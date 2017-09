Der VfB Homberg trifft am Rheindeich auf den Überraschungszweiten der Oberliga aus Essen.

So schnell können sich die Vorzeichen ändern. Beim letzten Aufeinandertreffen kämpfte der ETB Schwarz-Weiß noch gegen den Abstieg aus der Fußball-Oberliga, als er mit 0:1 beim VfB Homberg unterlag. Am Ende rettete sich die Truppe von Ex-MSV-II-Coach Manfred Wölpper mit fünf Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz in die neue Saison. Und in dieser kommt sie am Sonntag um 15 Uhr (Im RS-Liveticker) mit der Favoritenrolle im Gepäck an den Rheindeich zurück – auch wenn die Essener Südstädter am Mittwoch beim 1:2 in Speldorf die erste Niederlage einstecken und Platz eins punktgleich an Neuling 1. FC Monheim abgeben mussten.

Bis dato waren die Essener ungeschlagen, holten zuletzt vier Siege in Folge und schossen in jedem Spiel mindestens zwei Tore. „Ich freue mich, dass es bei meinem alten Verein derzeit so gut läuft. Das war nicht immer so“, sagt Stefan Janßen. Morgen kann es nach dem Dafürhalten des VfB-Trainers dann aber für 90 Minuten ruhig auch mal schlechter laufen für seinen Ex-Klub. Nach dem 2:2 gegen den Cronenberger SC will der Trainer diesmal wieder einen Dreier im eigenen Stadion sehen. Den hätte sich sein Team auch am Mittwoch schon verdient gehabt. Dass es nach dem dramatischen Finale wenigstens noch zum Ausgleich in letzter Minute reichte, könne seinen Spielern Auftrieb für das Match gegen Essen geben, sagt Janßen. „Aber vor allem haben wir zwei Punkte verloren. Und die wollen wir uns am Sonntag wiederholen.“

Der erfahrenste Trainer der Liga

Wie er sich den guten Start der Schwarz-Weißen erklärt, die sich vor der Saison selbst den Anspruch gesetzt haben, oben mitzumischen? „Wer bellt, der beißt auch“, sagt Janßen, „sie werden ihrem Anspruch bislang gerecht. Sie haben ein richtig gutes Team, haben sich ordentlich verstärkt und mit Manni Wölpper den erfahrensten Trainer der Liga. Vielleicht hat er den Schlüssel zum Erfolg gefunden, aus dem ETB dauerhaft ein Spitzenteam zu machen.“

Unter den 15 Neuzugängen der Essener tauchen Namen wie Maximilian Güll (KFC Uerdingen) auf, der für den MSV Duisburg und Borussia Dortmund II in der 3. Liga kickte, Kevin Kehrmann (SSVg Velbert), Eric Yahkem, der vom SSV Reutlingen kam – und nicht zuletzt Marvin Ellmann (Ratingen 04/19, einst bei TuRa 88 und dem DSV 1900), der in sechs Partien bereits zehn Tore für den ETB schoss.

Auf die Defensive des VfB kommt einiges zu. „Sie haben mit Yahkem und Danny Walkenbach richtig Geschwindigkeit auf den Außenbahnen und mit Ellmann einen Top-Torjäger vorne drin“, weiß Stefan Janßen. „Schlaflose Nächte habe ich deshalb aber nicht“, schiebt der Coach nach – auch wenn der ETB nach aktuellem Stand vom Papier her als Favorit nach Homberg kommt. Janßen trocken: „Wir spielen nicht gegen Manchester United. Und im letzten Jahr haben wir sie zweimal geschlagen.“