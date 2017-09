Die Fans des 1. FC Köln feiern trotz des 1:3 beim FC Arsenal in der Europaleague- Dort war man nicht vorbereitet auf so viele Gäste.

Die Leute mochten gar nicht mehr loslassen von dieser süßesten Niederlage, die der 1. FC Köln in der jüngeren Vergangenheit zu ertragen hatte. Gegen Mitternacht musste ein Stadionsprecher die singende Masse zum Gehen auffordern, doch die Kölner feierten in London einfach immer weiter, diese erste Europapokalnacht seit 25 Jahren sollte einfach nicht zu Ende gehen.

Zwar war auch eine Menge schief gegangen auf diesem Betriebsausflug zum FC Arsenal, neben der 1:3-Niederlage und der Sprunggelenkverletzung, die Nationalverteidiger Jonas Hector zu einer monatelangen Pause zwingt, hatten einige Kölner Fans auch für hässliche Szenen gesorgt. Aber die meisten bringen eben auch ein Erlebnis mit von der Insel, von dem sie noch ihren Enkeln erzählen können. Inklusive eines faszinierenden Moments wilder Ekstase.

Arsenals Sicherheitspersonal war schlecht vorbereitet

Als Jhon Cordoba in der zehnten Minute seinen Schuss aus 35 Metern zum 1:0 versenkte, flippte das Stadion aus, das sich trotz der offiziell nur 3000 nach Köln verkauften Karten fest in rheinischer Hand befand. Schon am Nachmittag waren mehr als 10 000 Anhänger singend auf den High­bury Fields zusammengekommen. Jedoch war Arsenals Sicherheitspersonal genauso schlecht vorbereitet auf die insgesamt bis zu 20 000 Kölner wie die Polizei.

Es gab Tausende FC-Fans mit Tickets vom Schwarzmarkt oder ohne Karten. Warnungen davor, als FC-Anhänger in Bereiche jenseits des Gästeblocks zu gehen, wurden nicht ernst genommen. Rund 50 Kölner versuchten einen Blocksturm, es kam zu Prügeleien, und es kam zu Staus und Sperrungen auf den Wegen zur Arena. Deshalb wurde der Anpfiff um eine Stunde verschoben.

Stunden später mussten die Kölner den Ort ihrer Party dann doch verlassen. Es folgt der bisher wenig erfreuliche Bundesliga-Alltag – am Sonntag in Dortmund.