In der Europaleague-Partie zwischen Arsenal London und dem 1. FC Köln traf Ex-Schalke-Profi Sead Kolasinac zum 1:1 für die Gunners und erinnerte danach an seinen alten Klub.

In der 49. Spielminute der Europaleague-Partie traf der ehemalige Schalker Sead Kolasinac Sead Kolasinac» zum Profil zum 1:1 und zog danach sein Trikot aus. Darunter: Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Nordkurve in deiner Stadt". Diese Shirts trugen die Fans der Schalker beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hannover vor knapp zwei Wochen. Der Ex-Knappe brachte damit wieder einmal seine Verbundenheit zum S04 zum Ausdruck, nachdem er in der Vergangenheit bereits in der Nordkurve und auch im Gästeblock stand, wenn er mal verletzt oder gesperrt war.