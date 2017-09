Bildausfälle und verpixelte Szenen: Besonders der Norden ist verärgert – der HSV wird bereits zum dritten Mal übertragen.

Dreimal hat Eurosport das Freitagsspiel der Bundesliga übertragen, zweimal verhagelten Ausfälle und Pixel-Bilder einigen Fans den Fußballabend. In beiden Fällen die Leidtragenden: die Anhänger des Hamburger SV. Heute (20.30 Uhr) müssen sie zum dritten Mal den kostenpflichtigen Live-Stream nutzen, wenn sie das Auswärtsspiel des HSV gegen Hannover 96 sehen wollen.

Ein Trostpflaster wird es nicht geben: „Wir werden dieses Freitagsspiel nicht im Free-TV übertragen“, sagte eine Sprecherin der Eurosport-Mutter Discovery. Pro Halbserie darf das US-Unternehmen ein Spiel im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Aber diese Option will sich der Medien-Riese offenbar lieber für eine Partie mit höherer Einschaltquote aufheben.

Statt den TV-Joker zu ziehen, gelobt Discovery Besserung: Das Eurosport-Team setze alles daran, den Fans ein „erstklassiges Sport-Erlebnis“ zu bieten, heißt es in einem Statement. „Daher investieren wir in weitere Upgrades unserer Technologie und arbeiten daran, dass jegliche Störungen, die bei Live-Streaming immer einmal auftreten können, schnell behoben werden“.

Was momentan passiert, ist eine Katastrophe für den Fußball. HSV-Trainer Markus Gisdol

Ob die Ankündigung die Gemüter in Hamburg beruhigt? Nachdem auch gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag die Bilder stellenweise verpixelt waren, kochte die Wut in Markus Gisdol hoch: „Was momentan passiert, ist eine Katastrophe für den Fußball. Die Fans müssen alles ausbaden“, schimpfte der HSV-Trainer. Der Bundesligist legte Beschwerde bei der Deutschen Fußball-Liga ein.

„Der HSV und seine Fans sind bislang die Hauptgeschädigten der fehlerhaften Übertragungen“, sagte der Vorstands-Vorsitzende Heribert Bruchhagen. Der Verein könne es nicht tolerieren, dass die Fans die Leistungen nicht in Anspruch nehmen konnten. Anfang der Woche bestellte die DFL Discovery zum Krisengipfel ein. Die DFL betonte, die Fans seien zurecht unzufrieden.

Nach den Problemen am zweiten Spieltag (1.FC Köln gegen HSV) waren laut Discovery am dritten Spieltag 98 Prozent des Spiels „problemlos“ zu sehen. „Weitreichende Probleme“ wie zuvor seien nicht mehr vorgekommen.

Schalke am 29. September betroffen

Eine fehlerlose Übertragung werden sich auch die Fans der größten Revier-Klubs wünschen: Am 29. September trifft Schalke 04 an einem Freitagabend auf Bayer Leverkusen. Am 17. November spielt Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart. Noch ist es möglich, dass eine der Partien im Free-TV gezeigt wird.