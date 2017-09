Nach einem Meniskusriss und Knorpelschaden wird Abwehrspieler Kai Von der Gathen von Oberligist SpVg Schonnebeck Freitag am Knie operiert.

Nach der Verletzung von Kai Von der Gathen hatten die Mitspieler des 1,89 großen Abwehrspielers eine schöne Idee. Gemeinsam schrieben sie einen Brief an ihren Teamkollegen, um ihm Mut für die anstehenden Monate zu machen. Der 27-Jährige wird am Freitag in Wuppertal unter der Leitung von Dr. Kai Ruße am Knie operiert. Danach soll sich entscheiden, wie es für den Defensivspezialisten weitergeht. Sogar ein Rückzug aus dem aktiven Fußballgeschäft scheint nicht ausgeschlossen.

Der Brief im Wortlaut

Lieber Kai,

jung, drahtig und sehnig – so kennen wir Dich. Keine Attribute für jemanden, der nun von höheren Mächten zur Aufgabe gezwungen werden soll. Wir waren alle beeindruckt, wie Du Dich mit Ernährungsumstellung und Sport nochmal selbst gesteigert hast. Kein Fitnessstudio war vor Dir sicher, kein Salat zu grün! Aber auf dem höchsten Level der Vorbereitung musstest Du plötzlich und aus heiterem Himmel abklopfen. Für einen Vorbildsportler wie Dich ist das immer die allerletzte Option. Aber niemand wusste zunächst so recht, was los war.

Wenn Du morgen Deinen schweren Gang antrittst, sind wir in Gedanken alle an Deiner Seite und drücken gemeinsam mit allen Schonnebecker Vereinsmitgliedern, Fans und Freunden ganz fest die Daumen. Die Option „Raus“ darf es nach der Operation einfach nicht geben.

Wir brauchen unsere Nummer 24 und freuen uns sehnlichst auf den Tag, an dem Du wieder an unserer Seite bist.

Morgen ist der OP-Saal Deine ganz persönliche #Kampfzone! Sei stark und gib nicht auf! Wir glauben fest an Dich! Du schaffst das und wirst bald wieder mit uns auf dem Platz stehen! Dein Trikot hängt immer bereit!

Ganz liebe Grüße,

Dein Team