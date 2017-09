Das Team von Trainer Jens Rasiejewski steht nach fünf Siegen in Serie an der Spitze. Auch die Königsblauen haben noch nicht verloren.

Spitzenspiel am Nachwuchsleistungszentrum: Als Tabellenführer empfängt die U19 des VfL Bochum am Samstag den FC Schalke 04 an der Hiltroper Straße (11 Uhr). Die Talentwerk-Elf hat bislang alle fünf Spiele gewonnen, die Nachwuchs-Knappen sind ebenfalls noch unbesiegt. Das Derby am sechsten Spieltag könnte schon früh einen Fingerzeig in Richtung Herbstmeisterschaft geben.

Zum Saisonauftakt hat der VfL bereits den BVB besiegt, nun kommt mit Schalke der nächste Meisterschaftskandidat.

„Das wird ein ganz anderes Spiel“, sagt VfL-Trainer Jens Rasiejewski, der das Niveau der Knappen so hoch einschätzt wie das des BVB - mindestens. Die Gelsenkirchener haben erst vier Spiele absolviert, sie haben drei Mal gewonnen, hinzu kommt ein Remis. Mit dem 3:1 zuletzt gegen Düsseldorf hat S04 dem VfL die alleinige Tabellenführung ermöglicht. Das Team von Norbert Elgert überzeugt vor allem durch eine gut gestaffelte Defensive, hat erst zwei Gegentore kassiert. Doch bei den Statistiken kann der VfL allemal mithalten.

Mit einem Torverhältnis von 12:3 ist Bochums U19 auch bei den nackten Zahlen Spitzenreiter. Das Team glänzt durch ein starkes Zusammenspiel, gespickt mit individuell starken Könnern, ob Baris Ekincier, Sergio Gucciardo, Tom Baack oder Ulrich Bapoh. Häufige Beobachter der Jugend sprechen von einer - wie schon im Vorjahr - „exzellenten“ Mannschaft.

„Gegen Schalke kommt es vor allem auf die Konzentration an“, sagt Rasiejewski. „Wir haben genug Selbstbewusstsein und große Vorfreude auf das Spiel.“

Für Bochums B-Junioren geht es dagegen am Samstag (11 Uhr) im Auswärtsspiel gegen den Hombrucher SV um einen Sprung aus dem Tabellenkeller. Nach dem misslungenen Auftakt hat der VfL am vergangenen Samstag gegen Duisburg seinen ersten Sieg geholt. Trainer Christian Mollocher hat im Training erste Veränderungen ausgemacht: „Die Jungs sind wieder mit mehr Selbstbewusstsein dabei. Man merkt, dass Fußball auch mit dem Kopf zu tun hat.“

HSV ist Schlusslicht

Eigentlich erscheint der HSV als guter Aufbaugegner. Das Tabellen-Schlusslicht hat alle Spiele verloren und bereits 18 Gegentore kassiert. „Ich kann nur davor warnen, den Gegner zu unterschätzen. Einige der Spieler waren bei uns im Probetraining, haben es aber nicht geschafft. Die werden gegen uns motiviert sein“, verrät Mollocher. „Diesen Zahn wollen wir ihnen aber ziehen. Wir wollen zielstrebig nach vorne spielen, müssen jedoch auf Konter aufpassen.“

In der spielfreien Woche hat Hombruch in einem Test gegen den Westfalenligisten Hamm mit einem 7:0 Selbstbewusstsein gesammelt. Mollocher hat nach dem knallharten Auftaktprogramm auf ein Freundschaftsspiel verzichtet. „Die Belastung war hoch, die Jugendlichen müssen auch mal Zeit für sich haben. Wir haben aber unser Trainingsprogramm gut durchgezogen, alle sind voll motiviert“, sagt Mollocher, der auf Enes Bilgin verzichten muss. „Wir wollen den Sieg bestätigen und den positiven Trend fortsetzen“, hofft der Trainer.