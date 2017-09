Im ersten Champions-League-Saison tritt Borussia Dortmund in London gegen Tottenham Hotspur an.

Bislang in dieser Saison blieb Peter Bosz seiner Startformation in großen Teilen treu, vor dem ersten Champions-League-Spiel der Saison beim englischen Vize-Meister Tottenham Hotspur wirbelt der Trainer von Borussia Dortmund seine erste Elf auf beachtliche Weise und durchaus überraschend durcheinander und verhilft insgesamt drei Spielern zu ihrem Startelfdebüt für den BVB.

Fünf Veränderungen im Vergleich zu seiner bisher in der Bundesliga bewährten Truppe ordnete der Trainer an. Für den verletzten Kapitän Marcel Schmelzer schickt der 53-Jährige Neuzugang Jeremy Toljan auf den Platz. In der Abschlusspressekonferenz am Tag vor dem Spiel hatte Bosz noch gesagt, dass Toljan noch Zeit brauche, um sich an die schwarz-gelbe Spielweise zu gewöhnen. Planmäßig ersetzt Ömer Toprak in der Innenverteidigung den verletzten Marc Bartra.

Überraschender ist da schon die Besetzung des Mittelfeldes, in dem Mario Götze und Gonzalo Castro eine Pause erhalten. Für sie kommen Mahmoud Dahoud, Neuzugang aus Gladbach, und Shinji Kagawa zum Einsatz. Hinter ihnen agiert Nuri Sahin.

Im Sturm vertraut Bosz Christian Pulisic sowie Pierre-Emerick Aubameyang und erstmals von Beginn an Andrey Yarmolenko. der Ukrainer ersetzt Maximilian Philipp.

Der lange verletzte Julian Weigl erhielt trotz seiner Rückkehr am Wochenende bei der U23 keinen Platz im Kader. Dafür reiste der erkrankte Innenverteidiger Neven Subotic heute nach London und nimmt auf der Bank Platz.

So spielen Tottenham und Borussia Dortmund

Tottenham: Lloris - Sanchez, Alderweireld, Vertonghen - Aurier, Davies - Dembelé, Dier - Eriksen, Son - Kane. Trainer: Pocchettino

BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Sahin - Dahoud, Kagawa - Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic. Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)