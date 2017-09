Michael Schrank ist nicht mehr Trainer des TSV Marl-Hüls. Der Fußballlehrer trat am Dienstagabend von seinem Amt zurück. Er wirft Vorstandsmitgliedern Unglaubliches vor.

Diese Nachricht ist nach den Ereignissen in den vergangenen Wochen keine Überraschung. Michael Schrank ist nicht mehr Trainer des Westfalen-Oberligisten TSV Marl-Hüls. Das teilt der Fußballehrer in einem Schreiben mit, das dieser Redaktion vorliegt. Darin erläutert der 51-Jährige seine Beweggründe, spricht aber auch von Intrigen im Verein und von schier unglaublichen Vorgängen, die dem Marler Klub nachhaltig geschadet haben.

Ich finde diese Umstände einfach unfassbar und hätte nie gedacht, dass es in unserer Liga derart intrigant zugehen würde. Michael Schrank

Schrank im Wortlaut: „Obwohl Lother Gedenk (ehemaliger Präsident, Anm. d. Red.) klar signalisiert hat, den Verein weiter zu unterstützen, konnte seine Forderung, einen neuen Vorstand zu installieren, nicht realisiert werden. Im Gegenteil, es sind immer wieder Vorstandsmitglieder zurückgetreten und wieder eingetreten. Im Laufe der letzten Tage stellte ich dann fest, dass mit dem TSV Marl-Hüls konkurrierende Vereine Kenntnisse hatten, die sie nicht haben konnten. Ich hielt es für unglaublich, was ich daraufhin in Erfahrung gebracht habe. Ein Vorstandsmitglied hatte nicht nur interne Dinge lanciert, sondern auch gleich noch unsere Konkurrenz mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet, um die Ablösesummen unserer Spieler sofort begleichen zu können. Dieses Vorgehen hat dem TSV Marl-Hüls unendlich geschadet. Ich finde diese Umstände einfach unfassbar und hätte nie gedacht, dass es in unserer Liga derart intrigant zugehen würde.“

Ermittlungen der Steuerbehörde stehen im Zusammenhang mit Rücktritt

Schranks Beweggründe für den Rücktritt stehen zudem in engem Zusammenhang mit den Ermittlungen der Steuerbehörden, mit denen der Gesamtverein sowie die Fußballabteilung im April konfrontiert wurden. „Diese unruhige und bewegte Zeit ist aus meiner Sicht der Anfang vom Ende meiner erfolgreichen Aufbauarbeit“, erklärt Schrank.

„In dieser schwierigen Zeit“, so der 51-Jährige weiter, „trat der sportliche Aspekt meiner Arbeit immer mehr in den Hintergrund und dieser Umstand änderte sich bis zum heutigen Tag nicht.“ So habe er in den vergangenen Tagen und Wochen immer mehr Aufgaben übernommen, die üblicherweise in den Arbeitsbereich des Vorstands fallen. „Im festen Glauben an eine positive Zukunft des Vereins und der Mannschaft“ sei er diesen Aufgaben nachgekommen.