Seit dem Wochenende wird im Umfeld von Rot-Weiss Essen über Trainer Sven Demandt diskutiert. Der Fußballlehrer steht bei einem Großteil des Anhangs in der Kritik.

Sieben Spiele, sieben Punkte, nur ein Sieg und 15 Gegentore: das ist die enttäuschende Bilanz von RWE nach dem 7. Spieltag. Das 1:1 gegen Aufsteiger FC Wegberg-Beeck war für viele Fans zu viel des Guten. "Demandt-Raus", schallte es aus der Westkurve. Mannschaft, Trainer, später auch der Sportliche Leiter Jürgen Lucas und der erste Vorsitzende Michael Welling - alle Verantwortlichen begaben sich zum Rapport in die Fankurve. "Das war ein ehrlicher, kommunikativer Austausch mit den Fans. Wir können alle die Enttäuschung nachvollziehen. Wir sind nämlich auch sehr unzufrieden", sagt Lucas.

Trotz der spotlichen Misere: Sven Demandt bleibt Trainer - zumindest vorerst. "Wir haben ja nie etwas anderes kommuniziert. Am Sonntag hatten die Spieler frei, am Montag und Dienstag hat Sven die Einheiten geleitet. Er bereitet die Mannschaft akribisch auf das Derby am Freitagabend in Wattenscheid vor. Wir alle sind uns der Situation bewusst. Wir sitzen alle in einem Boot und benötigen einen Sieg. Wir hoffen, dass uns einige Fans unterstützen werden und wir nach Schlusspfiff wieder drei Punkte mehr auf dem Konto haben werden", erklärt Lucas.