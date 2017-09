Am Dienstagabend schauten 16 Vereinsvertreter gespannt in Richtung Ardelhütte in Essen-Schönebeck. Hier fand die Auslosung des Niederrheinpokal-Achtelfinale statt.

Das sind die Achtelfinal-Paarungen:

SF Hamborn 07 - TSV Jahn Hiesfeld

VfB Frohnhausen - KFC Uerdingen

FSV Duisburg - Germania Ratingen

SV Scherpenberg - VfB Homberg

VfB Hilden - Wuppertaler SV

ETB SW Essen - Rot-Weiss Essen

SC Düsseldorf West - Rot-Weiß Oberhausen

TuRU Düsseldorf - VfR Krefeld-Fischeln Bezirksliga: VfB Essen-Frohnhausen Landesliga: FSV Duisburg, SV Scherpenberg, Sportfreunde Hamborn 07 Oberliga: ETB Schwarz-Weiß Essen, VfB 03 Hilden, VfR Krefeld-Fischeln, Germania 04/19 Ratingen, VfB Homberg, TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld, TuRU Düsseldorf, SC Düsseldorf-West, Regionalliga: Rot-Weiss Essen, KFC Uerdingen, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen

