Der zuletzt in die Kritik geratene TV-Sender Eurosport könnte das kommende Freitagabendspiel zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV (20.30 Uhr) live im Free-TV ausstrahlen. "Wir haben die Möglichkeit, pro Halbserie jeweils ein Spiel im Free-TV zu zeigen. Eine Entscheidung, welches Spiel dies sein wird, ist aber noch nicht gefallen", sagte Eurosport-Sprecher Dominik Mackevicius auf SID-Anfrage.

Zuletzt hatte es wiederholt Medien-Spekulationen gegeben, dass der Sender aufgrund technischer Probleme, die auch am vergangenen Samstag am dritten Spieltag beim Duell zwischen dem HSV und RB Leipzig (0:2) zu verzeichnen waren, sehr rasch das vertraglich vereinbarte Live-Spiel im Free-TV anbieten werde.

Eine generelle Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele im Free-TV durch Eurosport ist allerdings laut Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht möglich, lediglich zwei Partien - je eine pro Halbsaison - kann Eurosport frei empfangbar ausstrahlen. Eine Ausdehnung dieser Vereinbarung ist nicht möglich, weil die Free-TV-Rechte anderer Anstalten nicht abgewertet werden dürfen.

Eurosport besitzt seit dieser Saison die Pay-TV-Rechte an den 30 Freitagsspielen, an jeweils fünf Begegnungen sonntags und montags sowie an allen vier Relegationsspielen und dem DFL-Supercup. Das Paket kostet 29,90 Euro.

Eurosport hatte am vergangenen Samstag erklärt, dass durch die erneuten Probleme nur eine Minderheit der Zuschauer betroffen gewesen sei. Die DFL zeigte sich trotzdem "unzufrieden" und bat Vertreter von Eurosport zum Gespräch.

In der Diskussion über die technischen Probleme bei den Bundesliga-Live-Übertragungen auf Eurosport hatte die HD Plus GmbH am Montag darauf hingewiesen, dass es via Satellit bisher keinerlei Schwierigkeiten gegeben habe.

"Die bisherigen Freitagsspiele, die von Eurosport 2 HD Xtra gezeigt wurden, waren über Satellit für jeden Zuschauer mit dem Eurosport-Paket bei HD+ vollkommen problemlos zu empfangen", sagte Geschäftsführer Georges Agnes (Operations und Produktentwicklung der HD Plus GmbH) auf SID-Anfrage: "Dies wird auch bei allen künftigen Partien, wie am kommenden Freitag und erstmals am kommenden Sonntagmittag, der Fall sein. Jeder Zuschauer, der diesen Empfangsweg nutzt, wird jede Aktion, jedes Tor und jede Abseitsposition vollkommen störungsfrei und ohne Zeitverzug auf dem großen Bildschirm verfolgen können."