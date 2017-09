Am Mittwoch trifft der VfB 03 Hilden auf den 1.

FC Monheim. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Hilden zog gegen den 1. FC Bocholt am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Am Sonntag wies Monheim den FSV Vohwinkel mit 3:0 in die Schranken.

Nur einmal ging der VfB 03 in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Bisher verbuchte der Gastgeber einmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Hildener findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14.

Mit 14 geschossenen Toren gehört der FCM offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Niederrhein. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts. Nach fünf gespielten Runden zieren bereits zwölf Punkte das Konto des Aufsteigers und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Ins Straucheln könnte die Defensive des VfB 03 Hilden geraten. Die Offensive des 1. FC Monheim trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Match. Die Vorzeichen versprechen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.