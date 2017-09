Am Mittwoch trifft die Spvg Schonnebeck auf den TV Jahn Hiesfeld.

Beim ETB SW Essen gab es für Schonnebeck am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage. Zuletzt kassierte Hiesfeld eine Niederlage gegen den VfB Homberg – die erste Saisonpleite.

Die Spvg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit acht Zählern aus fünf Spielen steht der Jahn momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Spvg Schonnebeck liegt dem TV Jahn Hiesfeld dicht auf den Fersen und könnte den Gast bei einem Sieg in der Tabelle überholen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Die Vorzeichen deuten auf ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.