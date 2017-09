Die Kreisliga-Teams haben am vergangenen Wochenende nicht mit Toren gegeizt. Wir präsentieren Ihnen die höchsten Siege, in denen insgesamt 98 Tore gefallen sind.

18:0, 17:0, 18:2, 16:0, 16:0, 18:3: Die Sportfreunde Wanne II, die DJK Vierlinden III, der Kamener SC, der SV Scherpenberg II, Türkspor Dortmund und der BV Teutonia Lanstrop haben ihre Gegner am 10.09.2017 regelrecht demontiert.

Türkspor Dortmund konnte vor dem vergangenen Spieltag bereits eine weiße Weste vorweisen. In den ersten vier Partien sind den Schützlingen von Trainer Serkan Koyuncu bei einem 6-Tore-Schnitt bereits 24 Tore gelungen. Beim jüngsten 18:2-Erfolg hat der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga B1 Dortmund so richtig aufgedreht - Ozan Bektas (fünf Tore), Osman Kumac (vier), Moussa Fall (drei) und Cihan Ada (drei) haben den Gegner aus Kley quasi im Alleingang auseinander genommen.

Ähnlich stark wie Türkspor Dortmund präsentierten sich die Spieler vom BV Teutonia Lanstrop. In der Kreisliga C6 Dortmund stand am Ende ein mehr als deutliches 18:3 auf der Habenseite. Patrick Hillebrand gelang beim Auswärtserfolg ein Siebenerpack, Steven Pascal Stellmacher traf fünffach. Trotz des hohen Sieges steht Lanstrup nach fünf Spieltagen "nur" auf dem vierten Platz.

Ebenfalls 18 Treffer gelangen den Sportfreunden Wanne II - allerdings ohne jeglichen Gegentreffer. Bester Torschütze war Yasin Ünal mit sieben Treffern. Vor dem Spiel lag das Torverhältnis bei 9:10: Dank des Kantersieges kann das Team nun ein Tordifferenz von plus 17 und einen fünften Tabellenplatz in der Kreisliga B2 vorweisen.

Beim 17:0-Erfolg gegen die Drittvertretung der DJK Lösort Meiderich konnte die DJK Vierlinden III das Tore- und Punktekonto nach oben schrauben. Mit jetzt 26 Toren stellt das fünftplatzierte Team von Trainer Samir Selimovic die zweitbeste Offensive. Rico Klawikowski war mit fünf Treffern bester Schütze der Partie gegen Meiderich.

Zwei 16:0-Siege konnten der Kamener SC und der SV Scherpenberg II einfahren. Kamen steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga B2 Unna-Hamm, der SV Scherpenberg II führt die Tabelle in der Kreisliga B2 Moers indes an. Beim bis dato höchsten Saisonsieg des von Christian Schütz gecoachten Teams konnte sich Holger-Thomas Schepp fünffach auszeichnen, Astrit Krasniqi war zudem vierfach erfolgreich.