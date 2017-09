Der Sieg im Derby gegen die SpVg Schonnebeck dürfte wohl das Highlight des ohnehin schon mehr als gelungenen Saisonauftakts des ETB Schwarz-Weiß Essen gewesen sein.

Schon davor hätte es für den Oberligisten kaum besser laufen können: Aus den ersten vier Spielen nahmen die Essener stolze zehn Zähler mit, ein weiterer Dreier kam mit dem 3:2-Erfolg im Derby dazu. Nach fünf Spieltagen kann der ETB nun ungeschlagen von der Tabellenspitze Grüßen. Für Trainer Manfred Wölpper eine beruhigende Situation, wie er nach der Partie gegen den Stadtrivalen verriet: "Ich bin natürlich froh, dass wir die Punkte haben, die wir jetzt haben. Das beruhigt natürlich."

Für Wölpper ist der gelungene Saisonstart vor allem ein Resultat der Geschlossenheit, die innerhalb seiner Mannschaft herrscht: "Die Mannschaft präsentiert sich als Einheit, das ist ganz wichtig" lobt der 60-Jährige seine Schützlinge auch mit Blick auf die Akteure, denen er nicht immer einen Startelf-Einsatz geben kann: "Es kommt nicht auf die Aufstellung an, sondern auf die Einstellung. Die Bank ist immer ein Parameter für die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Die Jungs fiebern jedes mal mit, ohne jeglichen Neid oder Missgunst. So macht das im Moment viel Spaß."

Wölpper: "Wollen jedes Spiel ohne jede Arroganz angehen."

Bei all der Freude, die angesichts der aktuellen Erfolge derzeit am Uhlenkrug herrschen dürfte, warnt Wölpper aber auch davor, sich den Erfolg der ersten Spieltage zu sehr zu Kopfe steigen zu lassen. Das soll auch für das kommende Gastspiel beim Tabellenschlusslicht VfB Speldorf (Mittwoch, 13. September, ab 19:30 Uhr) gelten: "Wir sind nicht so arrogant und sagen: Wir sind jetzt vorne, der Gegner ist letzter und deswegen müssen wir das jetzt gewinnen", erklärt der ETB-Trainer. "Jedes Spiel ist schwer. Wir wollen die Sache ganz seriös und ohne jede Arroganz angehen."