Die Spvgg Erkenschwick fügte dem SV Brackel am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und gewann mit 3:1.

Pflichtgemäß strich Spvgg Erkenschwick gegen Brackel drei Zähler ein.

Beim Gastgeber standen diesmal Erdogan und Coleman statt Kasper und Langfeld auf dem Platz. Auch Erkenschwick veränderte die Startelf und schickte Kniza, Ceric und Bröcker für Bamba, Große-Puppendahl und Mandla auf das Feld.

In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Stjepan Filipovic in der 60. Minute für Elvedin Ceric eingewechselt wurde. Ali Senol (Bielefeld) beendete das Spiel und damit schlug die SpVgg den SVB auswärts mit 3:1.

Der SV Brackel verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem zehnten Rang.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte die Spvgg Erkenschwick sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe des Gasts lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die zehn geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Brackel zu Lüner SV, gleichzeitig begrüßt Erkenschwick den DSC Wanne-Eickel auf heimischer Anlage.