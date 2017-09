Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für den SV Hilbeck vom Auswärtsmatch beim VfB Günnigfeld in Richtung Heimat.

An der Favoritenstellung ließ Günnigfeld keine Zweifel aufkommen und trug gegen Hilbeck einen Sieg davon.

Günnigfeld startete mit drei Änderungen in diese Partie. Für Celik, Zejewski und Kaczmarek liefen diesmal Schreier, Galanis und Nkam auf. 130 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfB Günnigfeld schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Gökhan Turan zum 1:0. Marvin Fahr versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (38.) Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Finn Köhler seine Chance und schoss das 1:2 (44.) für den SV Hilbeck. Ein Tor mehr für Günnigfeld machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Gleich nach dem Wiederanpfiff bekam die Günnigfelder einen Elfmeter, den Maximilian Schreier erfolgreich verwandelte (48.). Vasileios Galanis schraubte das Ergebnis in der 51. Minute zum 4:1 für den VfB Günnigfeld in die Höhe. Diyar Dilek besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Günnigfeld (73.). Letztlich feierte der VfB Günnigfeld gegen Hilbeck nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Günnigfeld ist seit vier Spielen unbezwungen. Für den VfB Günnigfeld geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Günnigfeld präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 16 geschossene Treffer gehen auf das Konto des VfB Günnigfeld.

Der letzte Dreier liegt für den SV Hilbeck bereits drei Spiele zurück. Hilbeck musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Hilbeck insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Hilbeck bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Als Nächstes steht für Günnigfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen SW Wattenscheid. Der SV Hilbeck empfängt parallel den SC Obersprockhövel.