SV Horst-Emscher 08 verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg.

Den großen Hurra-Stil ließ der Gast vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen beim Hombrucher SV diesmal Vargues Martins, Mattes, Achikhi und Drögeler für Franzrahe, Wiggershaus, Orlowski und Dücker auf. Der SV Horst setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf.

Für den Führungstreffer von SV Horst-Emscher 08 zeichnete Âhmet Inal verantwortlich (12.). Benjamin Wingerter versenkte den Ball in der 27. Minute im Netz von Hombruch. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Armin Sieber (Haltern am See) die Akteure in die Pause. Zum Seitenwechsel ersetzten Leo Thomann und Niklas Orlowski per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Marco Watermann und Stefan Bienewald auf dem Spielfeld. Vor 70 Besuchern gelang Fabian Lienig in der 57. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Hombrucher SV. Obwohl dem SV Horst nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hombruch zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Die Situation beim Hombrucher SV bleibt angespannt. Gegen SV Horst-Emscher 08 kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Hombruch auf Platz neun abgerutscht.

Seit fünf Begegnungen hat der SV Horst das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Der Tabellenführer setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto. Der Absteiger führt das Feld nach dem ergatterten Dreier weiter an. An der Abwehr von SV Horst-Emscher 08 ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste der Horst 08 bislang hinnehmen. Nächster Prüfstein für den Hombrucher SV ist der SSV Buer (Sonntag, 15:00 Uhr). Der SV Horst misst sich am selben Tag mit der SpVgg Horsthausen (15:00 Uhr).