Das Ergebnis des Spiels zwischen Genclerbirligi Resse und der SG Suderwich lautete 0:4.

Suderwich ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Resse einen klaren Erfolg.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Genclerbirligi Resse Yokaribas und Temiz für Cetin und Gündogan aufliefen, starteten bei der SG Suderwich von Rekowski und Golombeck statt Hatil und Szatka.

Die 20 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dustin Augustin brachte Suderwich bereits in der fünften Minute in Front. Robert Abanga versenkte die Kugel zum 2:0 (21.). Cedric Arndt brachte die SG Suderwich in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (40.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Anstelle von Halil Kilicalp war nach Wiederbeginn Yasin Akhan für Resse im Spiel. Mit dem 4:0 für Suderwich von Denis Toskai hatte das Spiel seinen Sieger in der 70. Minute eigentlich schon gefunden. Letztlich fuhr der Gast einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der Aufsteiger gewann klar gegen Genclerbirligi Resse.

In der Defensivabteilung von Resse knirscht es weiter gewaltig, weshalb der Gastgeber weiter im Schlamassel steckt. Auf Genclerbirligi Resse passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste Genclerbirligi bereits 19 Gegentreffer hinnehmen.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es die SG Suderwich wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat. Am nächsten Sonntag reist Resse zu Wacker Obercastrop, zeitgleich empfängt Suderwich die Zweitvertretung der Spvgg. Erkenschwick.