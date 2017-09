Die SF Stuckenbusch war als Siegesanwärter bei der SG Castrop-Rauxel angetreten, musste sich jedoch mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Stuckenbusch blieb gegen den Neuling SG Castrop-Rauxel hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Die SF Stuckenbusch nahm diesmal Maass und Helwig aus der Startformation heraus und schickte dafür Mlodoch und Pluta auf den Platz. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der Halbzeit nahm Stuckenbusch gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Ivan Ivanovic und Christoph Maass für Maurice Mlodoch und Maik Helwig auf dem Platz. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 50. Minute brachte Ivanovic den Ball im gegnerischen Tor zur Führung des Gasts unter. Die Fans der SG Castrop-Rauxel unter den 120 Zuschauern atmeten auf, als Andre Muth in der 89. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Am Ende trennten sich Castrop-Rauxel und die SF Stuckenbusch schiedlich-friedlich.

Vor fünf Spielen bejubelte die SG Castrop-Rauxel zuletzt einen Sieg. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Castrop-Rauxel wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die SG Castrop-Rauxel bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 16. Wo bei Castrop-Rauxel der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Stuckenbusch zu besiegen. Die Sportfreunde bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die SF Stuckenbusch drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Stuckenbusch in der Tabelle auf Platz drei. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert die SG Castrop-Rauxel bei Westfalia Huckarde, die SF Stuckenbusch empfängt zeitgleich Vestia Disteln.