Für Rot Weiss Ahlen gab es in der Auswärtspartie gegen TuS Haltern nichts zu holen.

Ahlen verlor mit 0:3. Rot Weiss Ahlen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Der Regionalliga-Absteiger ist neben Schlusslicht Hassel noch das einzige Team ohne Sieg!

RWA nahm zwei Änderungen vor. Es spielten Hoti und Ivancicevic statt Sadula und Temur in der Startaufstellung. 345 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Haltern schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Stefan Oerterer zum 1:0. Nils Eisen nutzte die Chance für TuS Haltern und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Zum Seitenwechsel ersetzte Bilal Abdallah von Rot Weiss Ahlen seinen Teamkameraden Keisuke Ota. Lars Pöhlker besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Haltern (77.). Letztlich fuhr TuS Haltern einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der Aufsteiger, dessen Präsident Ex-Profi Christoph Metzelder ist, siegte mit 3:0 klar gegen Ahlen.

Seit fünf Spielen wartet RWA schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Trotz der Niederlage bleibt der Absteiger auf Platz 14. Kommende Woche tritt TuS Haltern beim FC Schalke 04 U23 an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Rot Weiss Ahlen Heimrecht gegen Arminia Bielefeld 2.