Eintracht Dortmund holt den ersten Saisonsieg gegen den VfR Sölde durch einen 3:0-Erfolg.

Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Eintracht Dortmund heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Während bei Dortmund diesmal Grauberger und Venhuis für Maranca und Fernandes Dos Anjos begannen, standen bei Sölde Johann, Ghalem, Hibbeln und Johann statt Hain, Afken, Kossmann und Höhme in der Startelf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Durchgang zwei lief Marco Danger anstelle von Eugen Grauberger für die Eintracht auf. Beim VfR Sölde kam zu Beginn der zweiten Hälfte Hendrik Hain für Lukas Rauße in die Partie. Maximilian Venhuis brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (55./77.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Julian Schroer, der das 3:0 aus Sicht von Eintracht Dortmund perfekt machte (89.). Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Dortmunder beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Erfreulicher Nebeneffekt für Dortmund: Mit diesem Sieg verlässt die Eintracht das Tabellenende und steht in der noch jungen Saison aktuell auf Rang 14.

Die Situation bei Sölde bleibt angespannt. Gegen Eintracht Dortmund kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Durch diese Niederlage fällt der VfR Sölde in der Tabelle auf Platz zehn. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Dortmund zur TuS Hannibal, am gleichen Tag begrüßt Sölde den SC Dorstfeld vor heimischem Publikum.