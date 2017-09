Kapitän Felix Bastians vom VfL Bochum gab im Spiel bei Darmstadt 98 eine Schwalbe zu. Deshalb nahm der Schiedsrichter einen Elfmeter zurück.

Fair Play in Darmstadt: In der 63. Minute: Kapitän Felix Bastians vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum drang in den Strafraum der "Lilien" und ging nach einer Grätsche zu Boden. Schiedsrichter Kempkes deutete auf den Elfmeterpunkt. Sofort gab es wütende Proteste der Darmstädter - und die Zeitlupe zeigte, dass Kempkes falsch gelegen hatte.

Kempkes war offenbar auch nicht mehr sicher, ging zu Bastians - und der Kapitän gestand die Schwalbe ein. Kempkes nahm den Elfmeter zurück.