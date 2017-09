Am Sonntag fand in der U19-Niederrheinliga der 2. Spieltag statt. Von den vier Essener Teams konnten gleich drei Klubs jeweils drei Punkte einfahren.

Im einzigen Samstagsspiel musste die ESG 99/06 gegen Bayer Uerdingen ran. Die Essener Sportgemeinschaft trennte sich letztendlich 1:1-Unentschieden von den Krefeldern.

Am Sonntag machten es dann der FC Kray (2:1 in Ratingen) und der ETB Schwarz-Weiß (4:2 gegen SV Straelen) besser. Auch Rot-Weiss Essen gelang beim 1. FC Mönchengladbach ein schwer erkämpfter 1:0-Sieg. "Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass am Wochenende nur drei Punkte zählen. Mönchengladbach war der erwartet harte Gegner. Wir hatten zu Beginn überhaupt keinen Zugriff und jede Menge Probleme. Der Gegner hat zweimal das Aluminium getroffen und einmal hat unser Torwart hervorragend pariert. Nach dieser Drangphase haben wir besser ins Spiel gefunden und das 1:0 gemacht. Wir freuen uns darüber, dass wir nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto haben", analysiert RWE-U19-Trainer Damian Apfeld. Justin Joshua Mixdorf (34.) sorgte per Eigentor für den Siegtreffer der Essener.