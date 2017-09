Der FC Schalke 04 hat Fortuna Düsseldorf am Sonntagmorgen auf der Platzanlage in Gelsenkirchen-Ückendorf die erste Saisonniederlage beigebracht.

Das Team von Trainer Norbert Elgert schickte die mit vier Siegen in die Serie gestarteten Rheinländer mit 3:1 (1:1) nach Hause.

Von Anfang an setzten die Königsblauen Düsseldorf unter Druck, ohne sich jedoch allzu viele Torchancen herauszuspielen. Die Fortuna verlegte sich aufs Kontern. Die breite Brust nach dem tollen Start war ihnen in diesen Aktionen aber anzusehen. Hinzu kam, dass Schalkes Trainer Norbert Elgert auf fünf etatmäßige Abwehrspieler verzichten musste. Kein Wunder, dass die Defensive nicht richtig eingespielt war. Nach 27 Minuten nutzte Muhayer Oktay einen Stockfehler von Niklas Wiemann zur dennoch etwas überraschenden Führung der Gäste. „Da mache ich dem Niklas keinen Vorwurf. Das passiert, wenn du auf dem Platz noch nicht so richtig verbunden bist, kommen solche Fehler vor“, hatte Elgert aufgrund der vielen Wechsel in seiner Abwehr Verständnis. „Wir müssen da noch einige Wochen improvisieren müssen.“

Wiemann machte seinen Fehler wieder gut und verwandelte direkt vor der Pause einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Nick Taitague, der eine starke Partie ablieferte, war von Georgios Touloupis gefoult worden. „Dieses Gegentor hatte bei uns einen kleinen mentalen Bruch zur Folge“, ärgert sich Düsseldorfs Trainer Sinisa Suker über den unglücklichen Zeitpunkt. „Wir wollten Schalke ärgern. Das ist uns in der ersten Hälfte ganz gut gelungen. Aber letztlich haben wir gegen ein absolutes Topteam völlig verdient verloren.“

Denn in der zweiten Halbzeit erhöhte Schalke den Druck weiter. Die Treffer von Tobias Fleckstein nach erneut überragender Vorarbeit von Taitague (58.) und Okan Yilmaz (66.) waren der verdiente Lohn. „Dort haben wir dominiert und verdient gewonnen“, war Elgert zufrieden. Besonders erfreut war er über die Leistung von Okan Yilmaz, der sich vor dem 3:1 einfach mal ein Herz genommen und abgezogen hat. „Er spielt ja sonst im Sturm und hat das auf der Acht richtig gut gemacht.“ Elgerts Fazit: Es war eine solide bis gute Leistung gegen einen sehr starken Gegner.“

Auch Düsseldorfs Suker kann mit der ersten Saisonniederlage leben: „Es war ein Tanz auf der Rasierklinge gegen eine brutal gute Mannschaft. Wir haben im letzte Jahr gegen den Abstieg gespielt und Schalke um die Meisterschaft. Deswegen können wir das Spiel und den Ausgang richtig einordnen.“