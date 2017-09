Beim 7. Saisonspiel am Samstagmittag gegen Borussia Mönchengladbach II musste sich der KFC Uerdingen mit einem 1:1-Remis abfinden. Connor Krempicki (22) konnte sich endlich als Torschütze auszeichnen.

Am Ende eines wahren Fights hieß es Unentschieden, es gab keinen Sieger im Spiel zwischen Tabellenführer KFC Uerdingen und den U23-Fohlen. Trotz der Ausbeute von nur einem Punkt bleibt Uerdingen vorerst Spitzenreiter - doch die anderen Mannschaften, wie zum Beispiel Viktoria Köln, sitzen den Krefeldern im Nacken und haben sich herangekämpft. Mittelfeldmann Connor Krempicki konnte gegen Gladbach mit einem technisch hoch anspruchsvollen Solo nach Zuspiel von Alexander Bittroff die Fohlen-Abwehr düpieren und zum zwischenzeitlichen 1:0 (41.) einnetzen. RevierSport hat mit dem 22-Jährigen über die Partie, seinen ersten Saisontreffer und den nächsten Gegner gesprochen.

Connor Krempicki, es war ein hart umkämpftes Spiel, beide Mannschaften haben alles versucht. Wie haben Sie den Spielverlauf wahrgenommen?

In der ersten Halbzeit war es relativ ausgeglichen, denke ich. Es ging in beide Richtungen was. Wir haben dann unsere Angriffe richtig gut gespielt und kamen zu einigen Chancen. Dass wir dann kurz vor der Pause das 1:0 machen, war natürlich wichtig. Nach dem Wiederanpfiff haben wir die Überhand gehabt - wenn wir da nachlegen und das 2:0 machen, nehmen wir hier den Sieg mit. Na ja und beim 1:1 wurschtelt Mike Feigenspan sich dann irgendwie durch.

Wie viel Kraft hat es gekostet, weiter anzulaufen und das Spiel zu machen?

Das war schon extrem anstrengend. Dazu kommt, dass wir noch das Pokalspiel gegen Tönisberg unter der Woche hatten, das hat schon Kraft verbraucht.

Sind Sie mit dem Unentschieden im Endeffekt zufrieden?

Man will immer gewinnen. Aber ich denke mal, es ist okay gegen eine Mannschaft wie Gladbach Unentschieden zu spielen. Von daher geht das in Ordnung.

Es war für mich persönlich und auch für die Mannschaft sehr wichtig, dass der Ball endlich mal reingegangen ist. Connor Krempicki

Bei Ihnen persönlich ist jetzt der Knoten geplatzt - Sie haben ihren ersten Saisontreffer erzielt…

Ja, das war sehr wichtig für mich persönlich und auch für die Mannschaft, dass der Ball endlich mal reingegangen ist. Hoffentlich geht’s jetzt so weiter.

Woran muss vor dem nächsten Spiel gegen den SC Verl nochmal gedreht werden?

Wir müssen einfach ein paar Tore mehr machen (lacht).