Die U23 von Borussia Dortmund konnte durch den 3:2 (2:0)-Sieg gegen den SV Rödinghausen am siebten Spieltag der Regionalliga West den vierten Erfolg in Folge feiern.

Dabei bekam die Mannschaft von Jan Siewert vor 301 Zuschauern im Stadion Rote Erde prominente Unterstützung. Mit Jadon Sancho und Julian Weigl standen gleich zwei Spieler aus dem Profikader in der Startelf der Dortmunder. Das sollte sich auch direkt auszahlen. Nach vier Minuten dribbelte sich Sancho in den Rödinghäuser Strafraum, legte quer auf Janni Luca Serra, der nur noch einschieben musste. Das frühe 1:0 spielte den Gastgebern in die Karten, die daraufhin das Spiel bestimmten. Die Gäste hingegen fanden nicht richtig in die Partie, auch weil Julian Weigl den Spielaufbau der Rödinghäuser oft störte. Die größte Chance hatte dabei Tobias Steffen, der frei vor BVB-Keeper Dominik Reimann nicht verwerten konnte (23.). Der BVB hingegen zeigte sich extrem effizient. Nach 29 Minuten fasste sich Herbert Bockhorn ein Herz, zog aus der Distanz ab und erzielte sehenswert den 2:0-Halbzeitstand.

Nach der Pause blieben Weigl und Sancho plangemäß in der Kabine, doch das sollte das Spiel nicht der Dortmunder nicht beeinflussen. Der eingewechselte Beyhan Ametov erhöhte nach 57 Minuten auf 3:0. Das Spiel schien entschieden, doch Rödinghausen gab nicht auf. Marius Bülter stellte nach 76 Minuten den Anschluss her. In einer turbulente Schlussphase sorgte Konstantin Möllering gar noch für das 2:3 aus Rödinghauser Sicht (90.+1), zu mehr sollte es aber nicht mehr erreichen.

Rödinghausens Cheftrainer Alfred Nijhuis krisierte nach der Partie vor allem das Defensiverhalten seiner Mannschaft: „Ich fahre jetzt mit gemischten Gefühlen nach Hause. Wir sind defensiv nicht richtig zum Ball gegangen. Man muss sich auch mal ein Herz fassen und mit allem, was man hat, versuchen ein Tor zu verhindern. So ein Tag schmerzt mich als Ex-Verteidiger sehr. Wir hätten hier auch einen Punkt mitnehmen können.“

Anders sah die Gefühlslage beim Dortmunder Trainer Jan Siewert aus: „Der vierte Sieg in Folge macht mich stolz. Es war wichtig, dass wir gegen eine starke Mannschaft wie Rödinghausen früh in Führung gegangen sind. Wir wollten es gezielt zu Ende spielen und hätten uns gefreut, wenn es beim 3:0 geblieben wären. Das 3:2 spiegelt den Spielverlauf aber gut wieder. Wir wollen weiter daran arbeiten, die Spiele konstant zu Ende zu bringen.“