Am Samstagmittag gelang es Borussia Mönchengladbach II, dem Tabellenführer der Regionalliga West KFC Uerdingen ein 1:1-Unentschieden abzutrotzen.

Im Vorfeld war klar: Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften vom Niederrhein würde ein offener Schlagabtausch werden. Der KFC ging mit dem Rückenwind des Tabellenführers gestärkt in die Partie, auch wenn KFC-Trainer Michael Wiesinger im Vorfeld mahnte: „Gladbach ist sehr gefährlich, zumindest das was ich gesehen habe.“ Demgegenüber hatten die Fohlen zwei Spiele weniger auf dem Konto und rangierten deswegen auf dem zehnten Platz im grauen Mittelfeld. Doch die Tabelle war in diesem Fall zunächst kein verlässlicher Indikator für die Spielanteile während der Partie.

Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten erstmal ab, wobei die Borussia leicht aggressiver wirkte. Vor allem durch den jungen Offensivmann Ba-Muaka Simakala, der die Hauptanspielstation darstellte, kamen die Gäste vor den Sechzehner. Wiesinger konstatierte: „Wir haben uns schwer getan, auf den Ball Zugriff zu kriegen.“ Das Gros der Chancen ging im weiteren Verlauf aber auf das Konto des KFC. Fohlen-Trainer Arie van Lent gestand nach dem Spiel: „Uerdingen wurde immer stärker und wir konnten dem Druck nicht mehr standhalten, obwohl die Anfangsphase uns gehörte. Das Tor ist natürlich ein guter Angriff, aber wir haben das auch schlecht verteidigt.“ In der 41. Spielminute belohnte Connor Krempicki mit einem technisch versierten Solo die Krefelder Fans mit dem 1:0-Führungstreffer, der zudem seinen ersten Torerfolg in der laufenden Saison darstellte.

Wiesinger haderte nach dem Spiel mit dem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit: „Wir müssen da das Spiel entscheiden. Aber wir haben halt das 2:0 nicht gemacht. Und dass du dann in so einer Drangphase das 1:1 kriegst, das darf so nicht passieren. Da rennt man dem wohlverdienten Lohn hinterher.“ Für Gladbach erzielte Mike Feigenspan nach einem Alleingang den Ausgleichstreffer (60.). Borussia-Ikone van Lent erklärte im Nachhinein: „In der Halbzeit hat es draußen geregnet wie Sau. Und nach Wiederanpfiff gab es dann einen kämpferischen Schlagabtausch, wie viele ihn hier denke ich nicht mehr sehen werden.“ Er sei deswegen „hochzufrieden mit dem Punkt“.

Michael Wiesinger sah den Spielausgang eher nüchtern: „Es war ein von beiden Seiten leidenschaftlich geführtes Spiel. Ich denke aber, unterm Strich war der Ertrag zu gering, für den Aufwand, den wir heute betrieben haben. Trotzdem: Kompliment an die Mannschaft für die Moral und den Einsatz.“ Ob ihn die trotz Remis verteidigte Tabellenspitze trösten kann? „Mich interessiert eher die nachhaltige Entwicklung. Eine Spitzenmannschaft macht den Sack in so einem Spiel zu. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir dran arbeiten werden.“

Der KFC Uerdingen muss am 8. Spieltag zum SC Verl reisen, für Gladbach geht’s dann zum Derby gegen den 1. FC Köln II.